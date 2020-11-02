Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 1 ноября было устранено 16 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Станковая, 136, ул. Физкультурная, 63, ул. Дружбы Народов, 271, ул. Академика Павлова, 46, ул. Маршала Батицкого, 27, проезд Стадионный, 21, ул. Амосова, 5, ул. Дмитриевская, 22, ул. Козюлинская/ул. Дудинской (Нариманова), ул. Баварская, 9/2, б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1, ул. Куряжанская, 1-а, пр. Победы, 77-б, пр. Независимости (Правды), 5, ул. Бакулина, 14, ул. Мирная, 7-б.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром ожидается мелкий дождь, который днем наберет силу, но ближе к вечеру начнет затихать.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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