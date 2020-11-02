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02.11.2020  09:47   

В Кутузовке частично отключат газ (АО Харьковгаз)

АО «Харьковгаз» выполнит ремонтные работы в с. Кутузовка Харьковского района


//kh.104.ua

АО «Харьковгаз» информирует, что 2 ноября будут проводиться ремонтные работы на газопроводе низкого давления по ул. Школьной в с. Кутузовка Харьковского района.

При этом будут отключены от системы газоснабжения потребители, проживающие по ул. Есенина и Кутузовская ООШ, на улице Школьной, 15.

Плановое отключение газа состоится 2.11.2020  в 09-00.

Пуск газа в газопровод низкого давления планируется 02.11.2020  в 15-00.

Источник:   АО «Харьковгаз»
 Тэги:  газ, отключение, профилактика, харьков, харьковнгаз
 
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