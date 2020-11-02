02.11.2020 09:47

В Кутузовке частично отключат газ (АО Харьковгаз)

АО «Харьковгаз» выполнит ремонтные работы в с. Кутузовка Харьковского района



//kh.104.ua

АО «Харьковгаз» информирует, что 2 ноября будут проводиться ремонтные работы на газопроводе низкого давления по ул. Школьной в с. Кутузовка Харьковского района.



При этом будут отключены от системы газоснабжения потребители, проживающие по ул. Есенина и Кутузовская ООШ, на улице Школьной, 15.



Плановое отключение газа состоится 2.11.2020 в 09-00.



Пуск газа в газопровод низкого давления планируется 02.11.2020 в 15-00.