В Кутузовке частично отключат газ (АО Харьковгаз)

АО «Харьковгаз» выполнит ремонтные работы в с. Кутузовка Харьковского района
АО «Харьковгаз» информирует, что 2 ноября будут проводиться ремонтные работы на газопроводе низкого давления по ул. Школьной в с. Кутузовка Харьковского района.
При этом будут отключены от системы газоснабжения потребители, проживающие по ул. Есенина и Кутузовская ООШ, на улице Школьной, 15.
Плановое отключение газа состоится 2.11.2020 в 09-00.
Пуск газа в газопровод низкого давления планируется 02.11.2020 в 15-00.
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