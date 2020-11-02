Где в Харькове не будет воды 2 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
Белгородское шоссе, 2, ул. Астрономическая, 37 (п. №11, стояк) до 20:00 2 ноября
Московский район:
ул. Родниковая, 3 (п. №4, стояк) до 20:00 2 ноября
Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 16 (п. №6, стояк) до 20:00 2 ноября
Основянский район:
пр. Гагарина, 48, ул. Парковая (ч/с) до 20:00 2 ноября
Слободской район:
ул. Александра Матросова, 16 (п. №2, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 2 ноября
Шевченковский район:
ул. Старицкого, 6 (п. №1) до 17:00 2 ноября;
пер. Дербентский (ч/с) до 20:00 2 ноября,
ул. Ахсарова, 18 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 58 (п. №2, стояк), ул. Шекспира, 12 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 36-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Космонавтов, 3 (п. №6, стояк), пр. Победы, 77 (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №2, стояк) до 20:00 2 ноября
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Октябрь прощается с нами дождем, который будет идти все выходные.
Международный день вегана появился 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие.
влажность:
давление:
ветер: