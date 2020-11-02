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02.11.2020  08:50   

Где в Харькове не будет воды 2 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
Белгородское шоссе, 2, ул. Астрономическая, 37 (п. №11, стояк) до 20:00 2 ноября

Московский район:
ул. Родниковая, 3 (п. №4, стояк) до 20:00 2 ноября

Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 16 (п. №6, стояк) до 20:00 2 ноября

Основянский район:
пр. Гагарина, 48, ул. Парковая (ч/с) до 20:00 2 ноября

Слободской район:
ул. Александра Матросова, 16 (п. №2, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 2 ноября

Шевченковский район:
ул. Старицкого, 6 (п. №1) до 17:00 2 ноября;
пер. Дербентский (ч/с) до 20:00 2 ноября,
ул. Ахсарова, 18 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 58 (п. №2, стояк), ул. Шекспира, 12 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 36-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Космонавтов, 3 (п. №6, стояк), пр. Победы, 77 (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №2, стояк) до 20:00 2 ноября

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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