Главная Новости ЖКХ Взрыв газа под Харьковом: ближайшие села начали подключать к газоснабжению (МГ «Объектив»)
30.10.2020  15:25   

Взрыв газа под Харьковом: ближайшие села начали подключать к газоснабжению (МГ «Объектив»)

С 12:30 начали подключать газ в Протопоповке, Безруках и Ярошовке, которые находятся в Дергачевском районе Харьковской области.


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Об этом  сообщила пресс-секретарь АО «Харьковгаз» Ольга Клименко. Она подчеркнула, что 29 октября было подготовлено порядка 90% домовладений к пуску газа.

«На данный момент начали подключать три села. Дальше пойдут подключать остальные села. Мы пока собираем оперативную информацию. Что удалось на сейчас сделать: подготовить домовладения к пуску и начать пуск газа в Протопоповке, Безруках и Ярошовке», – рассказала Ольга Клименко.

Источник:   МГ «Объектив»
 Тэги:  взрыв, подстанция, харьков, газ
 
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