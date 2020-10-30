Взрыв газа под Харьковом: ближайшие села начали подключать к газоснабжению (МГ «Объектив»)

С 12:30 начали подключать газ в Протопоповке, Безруках и Ярошовке, которые находятся в Дергачевском районе Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-секретарь АО «Харьковгаз» Ольга Клименко. Она подчеркнула, что 29 октября было подготовлено порядка 90% домовладений к пуску газа.
«На данный момент начали подключать три села. Дальше пойдут подключать остальные села. Мы пока собираем оперативную информацию. Что удалось на сейчас сделать: подготовить домовладения к пуску и начать пуск газа в Протопоповке, Безруках и Ярошовке», – рассказала Ольга Клименко.
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