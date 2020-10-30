ФОТО: На Шишковке ремонтируют внутридомовые сети холодного водоснабжения (Харьковводоканал)

Бригады КП «Харьковводоканал» завершают замену трубопровода холодного водоснабжения в жилом доме по улице Старошишковской, 4 в Киевском районе.
Как сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан, ранее этот дом был ведомственным и только летом перешел на баланс КП «Жилкомсервис».
«Когда объект перешел на баланс города, мы провели первоначальный осмотр и устранили течи локально. Сейчас же заканчиваем подготовку дома к осенне-зимнему периоду. Уже заменено более 100 метров труб холодного водоснабжения, запорную арматуру на вводе в дом и полностью «лежак». Сейчас заканчиваем замену последних врезок на стояке», - отметил Валерий Харлан.
По его словам, на этом объекте также есть некоторые неполадки ливневой и хозбытовой канализаций. Но до конца года дом будет сдан полностью.
В компании отметили, что в этом году на баланс города перешло четыре ведомственных дома и к процедуре передачи готовятся еще 10.
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