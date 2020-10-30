Главная Новости ЖКХ ФОТО: На Шишковке ремонтируют внутридомовые сети холодного водоснабжения (Харьковводоканал)
30.10.2020  10:31   

ФОТО: На Шишковке ремонтируют внутридомовые сети холодного водоснабжения (Харьковводоканал)

Бригады КП «Харьковводоканал» завершают замену трубопровода холодного водоснабжения в жилом доме по улице Старошишковской, 4 в Киевском районе.


//vodokanal.kharkov.ua

Как сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан, ранее этот дом был ведомственным и только летом перешел на баланс КП «Жилкомсервис».

«Когда объект перешел на баланс города, мы провели первоначальный осмотр и устранили течи локально. Сейчас же заканчиваем подготовку дома к осенне-зимнему периоду. Уже заменено более 100 метров труб холодного водоснабжения, запорную арматуру на вводе в дом и полностью «лежак». Сейчас заканчиваем замену последних врезок на стояке», - отметил Валерий Харлан. 

По его словам, на этом объекте также есть некоторые неполадки ливневой и хозбытовой канализаций. Но до конца года дом будет сдан полностью.

В компании отметили, что в этом году на баланс города перешло четыре ведомственных дома и к процедуре передачи готовятся еще 10.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  ремонт труб, харьков, водоканал
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.10 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал) 30.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 30 октября. Список адресов (Харьковводоканал) 29.10 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 