29.10.2020 16:26

На Харьковщине почти треть домов остаются без отопления (ХОГА)

Состояние подключения отопления в регионе рассмотрели на совещании с руководителями РГА, которая состоялась 29 октября под руководством председателя ХОГА Алексея Кучера.



://kharkivoda.gov.ua

В Харьковской области продолжается процесс подключения отопления, не подключены на 29 октября остаются 10% котельных, сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации со ссылкой на данные директора Департамента ЖКХ и ТЭК Дмитрия Мирного.

"По состоянию на 29 октября в целом по области вместе с Харьковом в работе 89,9% котельных, то есть, 715 с 795. Отапливается 5720 жилых домов с 8095 (70,7%), - рассказал Мирний.- Учреждения здравоохранения подключены на 81,2%, учреждения общего и среднего образования - на 78,6%, на 85,4% отапливаются учреждения дошкольного образования ".

По словам Мирного, в первую очередь происходит подключение медицинских учреждений, а именно стационарных отделений, где круглосуточно находятся больные, и детских садов. График подключения школ изменили в связи с каникулами. Учреждения подключать по индивидуальным заявкам от руководства.

Директор департамента подчеркнул, что решение о начале отопительного сезона принимаются органами местного самоуправления.