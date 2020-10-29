На Харьковщине почти треть домов остаются без отопления (ХОГА)

Состояние подключения отопления в регионе рассмотрели на совещании с руководителями РГА, которая состоялась 29 октября под руководством председателя ХОГА Алексея Кучера.
В Харьковской области продолжается процесс подключения отопления, не подключены на 29 октября остаются 10% котельных, сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации со ссылкой на данные директора Департамента ЖКХ и ТЭК Дмитрия Мирного.
"По состоянию на 29 октября в целом по области вместе с Харьковом в работе 89,9% котельных, то есть, 715 с 795. Отапливается 5720 жилых домов с 8095 (70,7%), - рассказал Мирний.- Учреждения здравоохранения подключены на 81,2%, учреждения общего и среднего образования - на 78,6%, на 85,4% отапливаются учреждения дошкольного образования ".
По словам Мирного, в первую очередь происходит подключение медицинских учреждений, а именно стационарных отделений, где круглосуточно находятся больные, и детских садов. График подключения школ изменили в связи с каникулами. Учреждения подключать по индивидуальным заявкам от руководства.
Директор департамента подчеркнул, что решение о начале отопительного сезона принимаются органами местного самоуправления.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
влажность:
давление:
ветер: