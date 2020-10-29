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29.10.2020  08:36   

Где в Харькове не будет воды 29 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 9-б, ул. Шишковская, 6 (п. №2) до 20:00 29 октября.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 89 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 63 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (п. №3), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №1) до 20:00 29 октября.

Немышлянский район:
проезд Стадионный, 4/3 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 29 октября.

Слободской район:
ул. Дизельная, 1-б (п. №4) до 20:00 29 октября.

Шевченковский район:
ул. Севастопольская (ч/с), ул. Деревянко, 38, 40, 42 до 20:00 29 октября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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