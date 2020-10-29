Где в Харькове не будет воды 29 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 9-б, ул. Шишковская, 6 (п. №2) до 20:00 29 октября.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 89 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 63 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (п. №3), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №1) до 20:00 29 октября.
Немышлянский район:
проезд Стадионный, 4/3 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 29 октября.
Слободской район:
ул. Дизельная, 1-б (п. №4) до 20:00 29 октября.
Шевченковский район:
ул. Севастопольская (ч/с), ул. Деревянко, 38, 40, 42 до 20:00 29 октября.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без существенных осадков.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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