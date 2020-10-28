Харьковгаз сделал заявление о взрыве на газораспределительном пункте

Обстоятельства трагического события выясняются и будут расследоваться специальной комиссией.
Об этом говорится в заявлении АО «Харьковгаз» на официальной странице компании в Facebook
«В среду 28 октября, на газораспределительном пункте в с. Березовское, Дергачевский район, произошел взрыв. В результате аварии пострадали 10 работников АО «Харьковгаз». К сожалению, двое из них погибли. Другие пострадавшие были срочно госпитализированы в больницу.
Обстоятельства трагического события выясняются и будут расследоваться специальной комиссией. АО «Харьковгаз» заинтересована в независимом и быстром расследовании причин трагедии.
АО «Харьковгаз» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших работников. И надеемся на скорейшее выздоровление работников, которые находятся сейчас в больнице. Компания берет на себя все расходы, связанные с лечения пострадавших, а также организационные мероприятия связанные с последствиями этой трагедии.
Без газоснабжения временно остается семь населенных пунктов Дергачевского района. АО «Харьковгаз» проводит все необходимые мероприятия для быстрого пуска газа в дома клиентов компании», – сказано в заявлении.
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