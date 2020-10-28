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28.10.2020  11:11   

За сутки было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах (Харьковводоканал)

За 27 октября было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


://vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: пр. Московский, 299-б, ул. Академика Павлова, 144, ул. Цитовская, 22, пр. Московский, 44-в, пл. Свободы (возле гостиницы Харьков Палас),  пер. Борзый/пер. Пискуновский, пр. Людвига Свободы, 24, ул. Новгородская, 2-4, ул. Архитекторов, 24, пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский), 2-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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