За сутки было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах (Харьковводоканал)

За 27 октября было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пр. Московский, 299-б, ул. Академика Павлова, 144, ул. Цитовская, 22, пр. Московский, 44-в, пл. Свободы (возле гостиницы Харьков Палас), пер. Борзый/пер. Пискуновский, пр. Людвига Свободы, 24, ул. Новгородская, 2-4, ул. Архитекторов, 24, пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский), 2-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Все, к чему у вас лежит сегодня душа и руки, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с финансовой выгодой.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
28 октября 1944 года с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.
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