28.10.2020 08:40

Где в Харькове не будет воды 28 октября (Харьковводоканал)

В части домов города временно прекращено водоснабжение.



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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 92 (п. №3, стояк) до 18:00 28.10.20 г. , пер. Театральный, 1/3 до 20:00 28.10.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Мира, 30 (п. №5, стояк) до 20:00 28.10.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-д (п. №1, стояк) до 17:00 28.10.20 г., пр. Московский (ч/с) до 20:00 28.10.20 г.

Основянский район:

ул. Кооперативная, 2 (п. №1) до 17:00 28.10.20 г.

Слободской район:

въезд Фесенковский, 8 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 154-а (п. №2, стояк) до 17:00 28.10.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 71-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 75 (п. №3, стояк), ул. Севастопольская (ч/с) до 20:00 28.10.20 г.