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27.10.2020  12:34   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 26 октября было устранено 15 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Электровозная, 9, ул. Исаевская, 95, пер. Беспаловский, 26, ул. Дружбы Народов, 223, ул. Самсоновская (Крупской), 35/13, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 40, пр. Московский, 252-а, Салтовское шоссе, 250-а, Григоровское шоссе (Комсомольское), 88, ул. Колонная, 46, ул. Полтавский Шлях, 101, ул. Гордиенковская, 47, пр. Людвига Свободы, 39, ул. Ахсарова, 13, ул. Новгородская, 16.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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