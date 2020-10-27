Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 26 октября было устранено 15 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Электровозная, 9, ул. Исаевская, 95, пер. Беспаловский, 26, ул. Дружбы Народов, 223, ул. Самсоновская (Крупской), 35/13, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 40, пр. Московский, 252-а, Салтовское шоссе, 250-а, Григоровское шоссе (Комсомольское), 88, ул. Колонная, 46, ул. Полтавский Шлях, 101, ул. Гордиенковская, 47, пр. Людвига Свободы, 39, ул. Ахсарова, 13, ул. Новгородская, 16.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Испытайте свою удачу во всем, в том числе и в любви.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Ежегодно в этот день отмечается День аудиовизуального наследия.
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