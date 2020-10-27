Где в Харькове не будет воды 27 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-д (п. №1, стояк) до 17:00 27 октября;
ул. Академика Павлова, 162-в (стояк) до 20:00 27 октября.
Основянский район:
ул. Достоевского, 1-а (стояк) до 20:00 27 октября.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 250/2 (п. №1, стояк) до 20:00 27 октября.
Шевченковский район:
ул. Авиахимическая (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Архитекторов, 30 (п. №8, стояк), пр. Людвига Свободы, 40-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 71-б (п. №2, стояк), 76 (п. №9, стояк) до 20:00 27 октября;
пр. Победы, 78-а (п. №2, стояк) до 20:00 28 октября.
День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Испытайте свою удачу во всем, в том числе и в любви.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ежегодно в этот день отмечается День аудиовизуального наследия.
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