Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 27 октября. Список адресов (Харьковводоканал)
27.10.2020  08:48   

Где в Харькове не будет воды 27 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-д (п. №1, стояк) до 17:00 27 октября;
ул. Академика Павлова, 162-в (стояк) до 20:00 27 октября.

Основянский район:
ул. Достоевского, 1-а (стояк) до 20:00 27 октября.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 250/2 (п. №1, стояк) до 20:00 27 октября.

Шевченковский район:
ул. Авиахимическая (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Архитекторов, 30 (п. №8, стояк), пр. Людвига Свободы, 40-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 71-б (п. №2, стояк), 76 (п. №9, стояк) до 20:00 27 октября;
пр. Победы, 78-а (п. №2, стояк) до 20:00 28 октября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.10 Медицина Вода из харьковских источников не прошла проверку по нитратам и бактериям: список адресов (ХОЛЦ) 26.10 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал) 26.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 26 октября. Список адресов (Харьковводоканал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 