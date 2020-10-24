Где в Харькове не будет воды 24 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Омская (ч/с), ул. Чернышевская, 1, 2, 3, 4, 5, 7/9, 8 до 20:00 24 октября.
Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (стояк) до 20:00 24 октября.
Немышлянский район:
ул. Олимпийская, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 24 октября.
Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 24 октября.
Основянский район:
пр. Гагарина, 176 (кор. №7, п. №6, стояк), наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №4, стояк) до 20:00 24 октября.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №14, стояк) до 20:00 24 октября.
Холодногорский район:
пер. Борзый (ч/с), ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 4/6 (п. №1, стояк) до 20:00 24 октября.
Шевченковский район:
пр. Победы, 68-г (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк), пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с) до 20:00 24 октября.
Велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания.
Выходные обещают быть пасмурными (в субботу синоптики не исключают небольшой дождь), но теплыми.
Сегодня отмечается День главной затейницы и учредительницы международных праздников – Организации Объединенных Наций.
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