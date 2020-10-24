24.10.2020 10:08

Где в Харькове не будет воды 24 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Омская (ч/с), ул. Чернышевская, 1, 2, 3, 4, 5, 7/9, 8 до 20:00 24 октября.



Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (стояк) до 20:00 24 октября.



Немышлянский район:

ул. Олимпийская, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 24 октября.



Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 24 октября.



Основянский район:

пр. Гагарина, 176 (кор. №7, п. №6, стояк), наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №4, стояк) до 20:00 24 октября.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №14, стояк) до 20:00 24 октября.



Холодногорский район:

пер. Борзый (ч/с), ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 4/6 (п. №1, стояк) до 20:00 24 октября.



Шевченковский район:

пр. Победы, 68-г (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк), пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с) до 20:00 24 октября.