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21.10.2020  14:02   

ФОТО: Игорь Терехов проконтролировал строительство Дергачевского полигона ТБО (Горсовет)

На Дергачевском полигоне твердых бытовых отходов уже строится линия, на которой будет сортироваться мусор, собранный в городе Харькове.


// city.kharkov.ua
На Дергачевском полигоне строится сортировочная линия

Об этом сегодня, 21 октября, сообщил директор КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» Юрий Суярко.

По его словам, сейчас на здании возводится крыша, потом будут достроены стены и смонтировано сито, а зимой установят электрооборудование и, собственно, саму сортировочную линию.

«Мы уже больше четырех месяцев принимаем мусор на новый полигон, где с помощью компактора и бульдозеров хорошо его трамбуем. А когда начнется сортировка отходов, то сюда будет попадать еще меньше мусора. Это значительно увеличит срок службы полигона. В этом и заключается смысл работы мусороперерабатывающего комплекса, к тому же мы будем получать ценное вторсырье, которое пойдет на повторную переработку», - отметил Юрий Суярко.



С ходом строительных работ сегодня ознакомился первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он напомнил, что Харьков - единственный город в Украине, где строится подобный комплекс.

«История этого вопроса началась с того, что мэр города Геннадий Кернес поставил перед своей командой задачу перейти в Харькове на европейскую модель сбора и утилизации мусора. Мы изучили опыт различных стран и выбрали наиболее приемлемую технологию. В итоге был построен новый полигон - по всем европейским требованиям и экологическим нормам. Сейчас строится линия по сортировке мусора, которая будет отделять пластик, стекло, бумагу», - отметил Игорь Терехов.



В настоящее время также проводится рекультивация старого полигона. После подготовительных работ его укроют геомембраной для предотвращения попадания полигонного газа в атмосферу, сверху уложат фильтрационный слой, насыплют грунт, после чего там будут высажены две тысячи деревьев и две тысячи кустов, засеяна трава. В теле старого полигона уже пробурили 35 скважин для добычи биогаза, который будет перерабатываться в электроэнергию. Ее используют для электроснабжения промышленной площадки комплекса, а излишки будут отправляться на Дергачевскую подстанцию.

Полностью готовый мусороперерабатывающий комплекс планируется открыть ко Дню города Харькова в 2021 году.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, тбо, полигон, утилизация, дергачевский полигон, утипизация мусора, харьков
 
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