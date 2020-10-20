Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 19 октября было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Алчевских (Артема), 44, ул. Садовая (Чубаря), 2, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 14, пр. Московский, 195, ул. Светлая, 41, ул. Олимпийская, 31, ул. Танкопия, 7, ул. Грибоедова, 34, ул. Пермская, 23, ул. Чехова, 22, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 199, пос. Песочин (ул. Гагарина, 8), ул. Холодногорская, 9, ул. Ахсарова, 21.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
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