Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)
20.10.2020  12:03   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 19 октября было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Алчевских (Артема), 44, ул. Садовая (Чубаря), 2, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 14, пр. Московский, 195, ул. Светлая, 41, ул. Олимпийская, 31, ул. Танкопия, 7, ул. Грибоедова, 34, ул. Пермская, 23, ул. Чехова, 22, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 199, пос. Песочин (ул. Гагарина, 8), ул. Холодногорская, 9, ул. Ахсарова, 21.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 20 октября (Харьковводоканал) 19.10 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал) 19.10 ЖКХ За сутки было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах (Харьковводоканал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 