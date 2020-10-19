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19.10.2020  14:16   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 16, 17 и 18 октября было устранено 47 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Шацкая (Фурманова), 27, ул. Академическая, 1, ул. Саперная, 30, пер. Ладожский, 6, ул. Героев Труда, 70, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 2, ул. Конотопская, 78, пер. Конотопский, 3, ул. Редина (Комсомольская), 19-21, въезд Рыбасовский, 5/7, пос. Песочин (пер. Комарова, 9), ул. Дорошенковская, 4/4, ул. Архитекторов, 40, пр.. Людмила Свободы, 26, пр. Индустриальный (Фрунзе), 29, ул. Короленко, 18, въезд Шиловский, 12, пр. Тракторостроителей, 105-а, ул. Амосова, 40, ул. Солнечная, 13, ул. Донецкая, 5, ул. Рождественская (Энгельса), 5, ул. Базарная, 16, ул. Криворожская/ул. Раднянская (Советская), ул. Северо-Кавказская, 32, пр. Гагарина, 174-а, ул. Большая Жихорськая (Железнякова), 290, ул. Клеменовская, 6, ул. Новочеркасская, 2-а, пр. Победы, 65-б, ул. Тобольская, 38-а, пл., Свободы, 8, ул. Пржевальского, 17, ул. Грицевца, 24, ул. Гаршина, 3, ул. Девичья, 2, пр. Тракторостроителей, 65, пр. Московский, 140, ул. Конотопская, 17-а, ул. Райгородская, 3, пер. Танеева, 2-а, ул. Квиткинская/ул. Москалевская (Октябрьской Революции), пр. Победы, 72, ул. Севастопольская, 41, ул. Пржевальского, 17, пр. Победы, 68-в, ул. Ахсарова, 3.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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