19.10.2020 12:31

Население Харьковщины не торопится гасить долги за газ (Харьковгаз Сбыт)

Уровень погашения просроченных долгов населения Харьковской области за потребленный газ слишком низкий.



// ukrinform.ru

По состоянию на 1 октября 2020 года задолженность бытовых потребителей города Харькова и области за потребленный природный газ составляет 2 млрд 205 млн грн, что всего на 55 тыс меньше, чем по состоянию на 1 октября 2019 года. Об этом сообщил директор ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» Павел Тындик.



«Мы понимаем, что есть несколько составляющих долга: речь идет о нормах потребления, которые менялись, а четкой политики государства относительно этих норм не было, и о приведении объемов потребления к стандартным условиям. В общем объеме таких долгов больше трети. Но при этом 530 млн грн - это текущая задолженность, просроченная более месяца и больше », - отметил руководитель.



По его словам, компания учитывает то, что сейчас у многих людей из-за карантина не лучшее финансовое состояние, но это не повод не рассчитываться с долгами. «Мы готовы идти на диалог, но давайте вместе разбирать эту проблему, ведь речь идет о больших деньгах, которые сейчас очень необходимы компании. По сути, мы заранее за свои средства покупаем для населения газ, поставляем его в надежде, что потребители нам вернут деньги. Но, к сожалению, некоторые из них считает, что за газ платить не нужно», - подчеркнул Павел Тындик.



Он сообщил, что на сегодня «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» передал в суды 2400 дел в отношении взыскания просроченной задолженности на 37 млн ​​грн. В пользу компании уже получены решения по 2200 делам на 22 млн грн, из которых взыскано 1,7 млн грн.