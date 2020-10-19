Главная Новости ЖКХ За сутки было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах (Харьковводоканал)
19.10.2020  10:45   

За сутки было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах (Харьковводоканал)

За 18 октября было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


://vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Грицевца, 24, ул. Гаршина, 3, ул. Девичья, 2, пр. Тракторостроителей, 65, пр. Московский, 140, ул. Конотопская, 17-а, ул. Райгородская, 3, пер. Танеева, 2-а, ул. Квиткинская/ул. Москалевская (Октябрьской Революции), пр. Победы, 72, ул. Севастопольская, 41, ул. Пржевальского, 17, пр. Победы, 68-в, ул. Ахсарова, 3.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.10 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал) 19.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 19 октября (Харьковводоканал) 18.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 17 октября (Харьковводоканал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 