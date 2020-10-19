За сутки было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах (Харьковводоканал)

За 18 октября было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Грицевца, 24, ул. Гаршина, 3, ул. Девичья, 2, пр. Тракторостроителей, 65, пр. Московский, 140, ул. Конотопская, 17-а, ул. Райгородская, 3, пер. Танеева, 2-а, ул. Квиткинская/ул. Москалевская (Октябрьской Революции), пр. Победы, 72, ул. Севастопольская, 41, ул. Пржевальского, 17, пр. Победы, 68-в, ул. Ахсарова, 3.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Звезды предупреждают: не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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