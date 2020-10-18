18.10.2020 10:40

Где в Харькове не будет воды 17 октября (Харьковводоканал)

В части домов города временно прекращено водоснабжение.



://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Пушкинская, 79/4, 79/5, ул. Академика Павлова, 319 (п. №10, стояк), ул. Леся Сердюка, 44 (п. №1), ул. Леся Сердюка, 42, ул. Продольная, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 18.10.20 г.; ул. Астрономическая, 35-и (п. №5, стояк), ул. Академика Проскуры, 3-б (п. №1, стояк), 1 (п. №11) до 20:00 19.10.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №2, стояк), ул. Чигирина, 8 (п. №1) до 20:00 18.10.20 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 4 (п. №1) до 20:00 18.10.20 г.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 1 (стояк) до 20:00 18.10.20 г.

Основянский район:

ул. Кооперативная, 20 (п. №1) до 20:00 19.10.20 г.

Слободской район:

ул. Садово-Парковая, 2 (п. №6, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 161 (п. №9, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №12, спаренный стояк) до 20:00 18.10.20 г.; пр. Петра Григоренко, 51 (п. №1, спаренный стояк) до 20:50 18.10.20 г.; пр. Московский, 102/112 (п. №7, стояк) до 20:00 19.10.20 г.

Холодногорский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 69 (п. №1), ул. Большая Панасовская (Котлова), 232к1(п. №2) до 20:00 18.10.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 79 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №2, стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №3), ул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк) до 20:00 18.10.20 г.; ул. Ахсарова, 9 (п. №1, стояк), пр. Победы, 78-в (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 3-а (п. №3, стояк) до 20:00 19.10.20 г.