16.10.2020 16:38

В городе отремонтировали 4,4 тысячи подъездов (Горсовет)

В Харькове за последние пять лет отремонтировали 4,4 тыс. подъездов и входных групп и модернизировали 3,6 тыс. лифтов.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 16 октября 2020 года, в пресс-центре Харьковского городского совет сообщил заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко.

По его словам, благоустройство многоквартирных жилых домов, которые обслуживает КП «Жилкомсервис», успешно продолжается. Так, за пять лет коммунальщики выполнили капитальный ремонт кровли в 818 домах (208 тыс. кв.м) и текущий ремонт - в 6598 домах (1 445,8 тыс. кв.). Был выполнен ремонт 4,4 тыс. подъездов и входных групп, фасады 1,2 тыс. домов, ремонт и модернизация 3,6 тыс. лифтов и замена 1282 купе-кабин.

Также город продолжает оказывать поддержку ОСМД, ЖК и ЖСК (всего - 950 домов). На условиях софинансирования коммунальщики отремонтировали 210 подъездов, 279 входных групп и 78 лифтов, а также выполнили ремонт кровли в 181 доме.

Кроме того, продолжается благоустройство придомовой территории, ремонтируются внутриквартальные дороги и пешеходные дорожки во дворах. За пять лет в Харькове установили 1,9 тыс. детских и спортивных площадок, 9 тыс. скамеек, 9,5 тыс. урн. В городе появились 34 площадки для выгула собак и 350 диспенсеров для уборки за собаками.

Также благоустройство продолжается в парках и скверах. В частности, в этом году работники СКП «Харьковзеленстрой» благоустроили для харьковчан 16 зон отдыха. А всего за последние пять лет коммунальщики высадили более 1 млн цветов, 18,3 тыс. деревьев и 24 тыс. кустов. За это же время КП «Горсвет» установило на улицах города 3,8 тыс. энергоэффективных светильников, реконструировало более 70 км линии электропередачи.