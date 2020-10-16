Главная Новости ЖКХ В городе отремонтировали 4,4 тысячи подъездов (Горсовет)
16.10.2020  16:38   

В городе отремонтировали 4,4 тысячи подъездов (Горсовет)

В Харькове за последние пять лет отремонтировали 4,4 тыс. подъездов и входных групп и модернизировали 3,6 тыс. лифтов.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 16 октября 2020 года, в пресс-центре Харьковского городского совет сообщил заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко. 
 
По его словам, благоустройство многоквартирных жилых домов, которые обслуживает КП «Жилкомсервис», успешно продолжается. Так, за пять лет коммунальщики выполнили капитальный ремонт кровли в 818 домах (208 тыс. кв.м) и текущий ремонт - в 6598 домах (1 445,8 тыс. кв.). Был выполнен ремонт 4,4 тыс. подъездов и входных групп, фасады 1,2 тыс. домов, ремонт и модернизация 3,6 тыс. лифтов и замена 1282 купе-кабин. 
 
Также город продолжает оказывать поддержку ОСМД, ЖК и ЖСК (всего - 950 домов). На условиях софинансирования коммунальщики отремонтировали 210 подъездов, 279 входных групп и 78 лифтов, а также выполнили ремонт кровли в 181 доме.
 
Кроме того, продолжается благоустройство придомовой территории, ремонтируются внутриквартальные дороги и пешеходные дорожки во дворах. За пять лет в Харькове установили 1,9 тыс. детских и спортивных площадок, 9 тыс. скамеек, 9,5 тыс. урн. В городе появились 34 площадки для выгула собак и 350 диспенсеров для уборки за собаками. 
 
Также благоустройство продолжается в парках и скверах. В частности, в этом году работники СКП «Харьковзеленстрой» благоустроили для харьковчан 16 зон отдыха. А всего за последние пять лет коммунальщики высадили более 1 млн цветов, 18,3 тыс. деревьев и 24 тыс. кустов. За это же время КП «Горсвет» установило на улицах города 3,8 тыс. энергоэффективных светильников, реконструировало более 70 км линии электропередачи.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  ремонт, подъезды харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.10 Власть За 15 октября было устранено 15 повреждений на водопроводных магистралях и вводах 16.10 Дороги и транспорт Светофор на Велозаводском мосту заработает на следующей неделе (ХГС) 16.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 16 октября (Харьковводоканал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 