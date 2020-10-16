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16.10.2020  15:32   

Отопительный сезон стартовал: в Харькове начался пуск тепла (ХГС)

С 15 октября в Харькове начали подключение теплоснабжения в учреждениях социальной сферы.


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Об этом сегодня, 16 октября, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко. 

Он отметил, что в учреждениях социальной сферы теплоснабжение уже подключено на 38%, и с каждым часом таких учреждений становится больше. А с воскресенья начнется пуск тепла в жилые дома. 
 
«Наши коммунальщики достойно подготовили город к отопительному сезону. Котельные работают в полном порядке. Напомню, что в этом году мы выполнили 19 крупных ремонтов и заменили рекордные 80 погонных километров сетей. Это было сделано впервые за 20 лет», – отметил Андрей Руденко. 
 
По его словам, работы в этом направлении будут продолжаться. Так, в следующем году коммунальщики планируют заменить до 120 км сетей. 
 
Напомним, что общая протяженность теплосетей в городе составляет 3,2 тыс. км, при этом они изношены более чем на 70%.
Источник:   ХГС
 Тэги:  отопительный сезон, харьков, хтс
 
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