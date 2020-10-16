Отопительный сезон стартовал: в Харькове начался пуск тепла (ХГС)

С 15 октября в Харькове начали подключение теплоснабжения в учреждениях социальной сферы.
Об этом сегодня, 16 октября, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко.
День может оказаться продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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