16.10.2020 08:20

Где в Харькове не будет воды 16 октября (Харьковводоканал)

В части домов города временно прекращено водоснабжение



://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Основянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Рыбасовская, 7, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 35, 37/39 до 20:00 16.10.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Пушкинская, 32 до 10:00 16.10.20 г.; ул. Пушкинская, 54 до 17:00 16.10.20 г.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 34-а (п. №4, стояк) до 20:00 16.10.20 г.

Новобаварский район:

ул. Катаева, 9 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 16.10.20 г.

Слободской район:

ул. Зерновая, 55-а (п. №1) до 17:00 16.10.20 г.; ул. Зерновая, 55-в (п. №1, стояк), ул. Садово-Парковая, 2 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 16.10.20 г.

Холодногорский район:

ул. Старопрудная (ч/с) до 20:00 16.10.20 г.

Шевченковский район:

ул. Старицкого, 9 (п. №5) до 17:00 16.10.20 г.; ул. Ахсарова, 17 (п. №2, стояк) до 20:00 16.10.20 г.