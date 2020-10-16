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16.10.2020  08:20   

Где в Харькове не будет воды 16 октября (Харьковводоканал)

В части домов города временно прекращено водоснабжение


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Основянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

ул. Рыбасовская, 7, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 35, 37/39 до 20:00 16.10.20 г.

А также:

Киевский район:
ул. Пушкинская, 32 до 10:00 16.10.20 г.; ул. Пушкинская, 54 до 17:00 16.10.20 г.

Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 34-а (п. №4, стояк) до 20:00 16.10.20 г.

Новобаварский район:
ул. Катаева, 9 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 16.10.20 г.

Слободской район:
ул. Зерновая, 55-а (п. №1) до 17:00 16.10.20 г.; ул. Зерновая, 55-в (п. №1, стояк), ул. Садово-Парковая, 2 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 16.10.20 г.

Холодногорский район:
ул. Старопрудная (ч/с) до 20:00 16.10.20 г.

Шевченковский район:
ул. Старицкого, 9 (п. №5) до 17:00 16.10.20 г.; ул. Ахсарова, 17 (п. №2, стояк) до 20:00 16.10.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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