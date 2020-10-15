15.10.2020 10:45

ФОТО: В Шевченковском районе заменили более 6 км сетей холодного водоснабжения (Харьковводоканал)

Об этом сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.



://vodokanal.kharkov.ua

«В настоящее время ремонтные работы ведутся в 311 микрорайоне, замене подлежит участок технически изношенных сетей по улице Космической, протяженностью 750 метров и диаметром 300 мм. Проводим замену сетей методом разрушения - это самый распространенный способ перекладки, который применяется в городских условиях. Он позволяет экономить материальные ресурсы, ускоряет процесс перекладки сетей и минимизирует разрушение городской инфраструктуры. Работы проводятся с применением современной специализированной техники», - отметил Николай Завада.

По его словам, на данном участке работы по замене трубопровода будут выполнены до конца октября. В настоящее время также ведутся ремонтные работы по улице Клочковской и Новгородской в Шевченковском районе.

Напомним, всего до конца года в Харькове запланировано переложить более 25 км водопроводных сетей.