Главная Новости ЖКХ ФОТО: В Шевченковском районе заменили более 6 км сетей холодного водоснабжения (Харьковводоканал)
15.10.2020  10:45   

ФОТО: В Шевченковском районе заменили более 6 км сетей холодного водоснабжения (Харьковводоканал)

Об этом сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.


://vodokanal.kharkov.ua

«В настоящее время ремонтные работы ведутся в 311 микрорайоне, замене подлежит участок технически изношенных сетей по улице Космической, протяженностью 750 метров и диаметром 300 мм. Проводим замену сетей методом разрушения  - это самый распространенный способ перекладки, который применяется в городских условиях. Он позволяет экономить материальные ресурсы, ускоряет процесс перекладки сетей и минимизирует разрушение городской инфраструктуры. Работы проводятся с применением современной специализированной техники», - отметил Николай Завада.

По его словам, на данном участке работы по замене трубопровода будут выполнены до конца октября. В настоящее время также ведутся ремонтные работы по улице Клочковской и Новгородской в Шевченковском районе.

Напомним, всего до конца года в Харькове запланировано переложить более 25 км водопроводных сетей.

 

 

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 15 октября (Харьковводоканал) 14.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 14 октября 13.10 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 