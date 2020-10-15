15.10.2020 08:40

Где в Харькове не будет воды 15 октября (Харьковводоканал)

В части домов города временно прекращено водоснабжение.



://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Основянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Рыбасовская, 7, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 37/39 до 20:00 15.10.20 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Александровский, 115 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 15.10.20 г.

Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 267 (п. №9, стояк), ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 15.10.20 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова, 140 (п. №12, стояк), ул. Героев Труда, 49 (п. №7, стояк) до 18:00 15.10.20 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 74 (п. №4, стояк), ул. Михайлика (Высочиненко), 2 (п. №1, стояк) до 20:00 15.10.20 г.

Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 3 (п. №1, стояк), ул. Юдина (Райкомовская), 2-а (п. №4, стояк) до 20:00 15.10.20 г.

Холодногорский район:

пер. Резниковский, 1(п. №2, стояк) до 17:00 15.10.20 г. , ул. Старопрудная, 8 (п. №1, стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №1, стояк), ул. Дмитрия Вишневецкого (Днепропетровская) (ч/с), ул. Печорская (ч/с), пер. Пластичный, 10 до 20:00 15.10.20 г

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 34 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №1, стояк) до 20:00 15.10.20 г.