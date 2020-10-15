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15.10.2020  08:06   

В Харькове стартует отопительный сезон

Отметим, что Харьков готов к подаче тепла: в городе проведена реконструкция и ремонт котельных, тепловых сетей.


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Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского городского совета Александр Новак. 

Согласно документу, тепло начнут подавать в больницы, учебных заведений, других объектов социально-культурной сферы, а также к жилым домам.

Напомним, в октябре в Украине традиционно стартует отопительный сезон.

Главное условие включения батарей в домах - это температура воздуха на улице не более + 8 градусов тепла в течение трех дней. Уже в этом месяце в нашей стране стартует отопительный сезон, но пока температура воздуха комфортная и позволяет Украинский »не загнуться", то это идеально и для кошельков, и для собственного уюта.

Сначала тепло начнут давать в дома жилого фонда, а затем уже на коммунальные предприятия. В нашей стране на социальных объектах включат батареи, когда температура внутри здания не поднимается выше 16 градусов.

Тэги:  тариф, жкх, стоимость, харьков, газ, тепло, электроэнергия
 
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