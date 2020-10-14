Где в Харькове не будет воды 14 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Гвардейцев Железнодорожников, 3, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 110, 112, ул. Академика Богомольца, 1, 3 до 20:00 14.10.20 г.
А также:
Индустриальный район:
пр. Александровский, 115 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 15.10.20 г.
Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 267 (п. №9, стояк), пр. Жуковского, 1 (п. №4, стояк), ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк), ул. Маяковского, 15 (п. №1) до 20:00 14.10.20 г.
Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 74 (п. №4, стояк), ул. Михайлика (Высочиненко), 2 (п. №1, стояк) до 20:00 14.10.20 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 7 (п. №3, спаренный стояк), пр. Гагарина, 7 (п. №1) до 20:00 14.10.20 г.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 252 ул. Старопрудная, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 14.10.20 г.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 23, 25, 29 ,21, 199 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №1, стояк) до 20:00 14.10.20 г.
Сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на выяснении, кто главней.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Этот праздник отмечается в Украине 14 октября с 2015 года.
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