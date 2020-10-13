13.10.2020 10:18

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 12 октября было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Большая Кольцевая, 12, ул. Шевченко, 137, ул. Фестивальная/б-р Садовый, пр. Тракторостроителей, 90-92, пр. Московский, 35, ул. Гвардейцев Широнинцев, 67-69/42, ул. Танкопия, 7, Григоровское шоссе (Комсомольское), 88, Мерефянськое шоссе, 17-ж, ул. Динамовская, 5-а, ул. Космическая, 23-а, ул. Клочковская, 197-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.