Где в Харькове не будет воды 13 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Александровский, 115 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 13 октября.
Киевский район:
пр. Академика Курчатова, 8, ул. Героев Труда, 10 (п. №1) до 20:00 13 октября.
Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 28 (п. №1, стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (стояк) до 20:00 13 октября.
Слободской район:
ул. Костычева, 17 (п. №3, стояк), ул. Ковтуна, 23 (п. №1, стояк), ул. Зерновая, 6/8 (п. №6, стояк) до 20:00 13 октября.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 252, ул. Залютинская, 19/1 (п. №1) до 20:00 13 октября.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 75 (п. №5, стояк), ул. Клочковская, 199 (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №5), ул. Ахсарова, 7 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №1, стояк) до 20:00 13 октября.
Звезды предвещают удачу в денежном плане. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Ежегодно 13 октября отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий.
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