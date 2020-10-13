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13.10.2020  09:12   

Где в Харькове не будет воды 13 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Александровский, 115 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 13 октября.

Киевский район:
пр. Академика Курчатова, 8, ул. Героев Труда, 10 (п. №1) до 20:00 13 октября.

Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 28 (п. №1, стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (стояк) до 20:00 13 октября.

Слободской район:
ул. Костычева, 17 (п. №3, стояк), ул. Ковтуна, 23 (п. №1, стояк), ул. Зерновая, 6/8 (п. №6, стояк) до 20:00 13 октября.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 252, ул. Залютинская, 19/1 (п. №1) до 20:00 13 октября.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 75 (п. №5, стояк), ул. Клочковская, 199 (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №5), ул. Ахсарова, 7 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №1, стояк) до 20:00 13 октября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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