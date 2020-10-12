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12.10.2020  11:07   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 11 октября было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Метростроителей, 13, ул. Галины Никитиной, 10, ул. Светлая, 25, ул. Гвардейцев Широнинцев, 52, ул. Халтурина, 16-18, ул. Коксовая, 53, ул. Ивана Кобзы (Черникова), 36, ул. Лесозащитная, 3-5, ул. Кооперативная, 24, ул. Манюшко, 1, пер. Якубовский, 1, ул. Авиационная, 44, ул. Сумская, 85, ул. Тобольская, 46-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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