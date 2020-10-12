Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 11 октября было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Метростроителей, 13, ул. Галины Никитиной, 10, ул. Светлая, 25, ул. Гвардейцев Широнинцев, 52, ул. Халтурина, 16-18, ул. Коксовая, 53, ул. Ивана Кобзы (Черникова), 36, ул. Лесозащитная, 3-5, ул. Кооперативная, 24, ул. Манюшко, 1, пер. Якубовский, 1, ул. Авиационная, 44, ул. Сумская, 85, ул. Тобольская, 46-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Отличительная черта на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Противиться желаниям вам будет трудно как никогда.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится ежегодно с 1996 года.
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