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12.10.2020  08:46   

Где в Харькове не будет воды 9 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 108 (п. №4, стояк), ул. Кисловодская, 11 (п. №1), ул. Кисловодская, 13, пр. Академика Курчатова, 8, б-р Садовый (ч/с), ул. Трудовая (ч/с), ул. Физкультурная (ч/с), ул. Фестивальная (ч/с), пер. Трудовой (ч/с), ул. Прудная (ч/с), ул. Кольцевая (ч/с), пер. Фестивальный (ч/с), пер. Физкультурный (ч/с), ул. Дружная (ч/с), пер. 2-й Прудный (ч/с), пер. 1-й Прудный (ч/с), ул. Ивана Поддубного (Совхозная) (ч/с), пер. Александра Бабкина (Совхозный) (ч/с), въезд Физкультурный (ч/с), пер. 1-й Кольцевой (ч/с), пер. 2-й Кольцевой (ч/с), проезд 1-й Даниловский (ч/с), проезд 2-й Даниловский (ч/с), пер. 1-й Дружный (ч/с) до 20:00 12 октября.

Московский район:
ул. Героев Труда, 28 (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 87-б (п. №10, стояк), ул. Леонида Быкова (Павла Дыбенко), 37 (п. №1) до 17:00 12 октября.; ул. Дружбы Народов, 238 (п. №5, стояк) до 20:00 12 октября.

Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 14 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 12 октября.

Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 53/55 (п. №1) до 17:00 12 октября.; шоссе Григоровское (Комсомольское), 51 (п. №4, стояк) до 20:00 12 октября.

Основянский район:
б-р Нетеченский (ч/с) до 20:00 12 октября.

Слободской район:
ул. Зерновая, 53-г (п. №3, стояк), ул. Костычева, 17 (п. №3, стояк), ул. Ковтуна, 23 (п. №1, стояк), ул. Монюшко, 12-а (п. №3, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 9 (п. №4, стояк), ул. Плехановская, 41/43, ул. Морозова, 34 (п. №1, стояк) до 20:00 12 октября.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 130/132 (п. №2, стояк, спаренный стояк) до 20:00 12 октября.

Шевченковский район:
пр. Победы, 70, 72, 72-б,в,г, 74-в, 74-б,г, 76, 78-в, пр. Победы, 70 (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №5, стояк), ул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 105-а (п. №1, стояк), ул. Культуры, 11, ул. Шекспира, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 12 октября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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