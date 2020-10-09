09.10.2020 10:45

ВИДЕО: В Харькове продолжается ремонт подъездов многоэтажек

В Харькове продолжается городская программа по обновлению жилищного фонда.



//izvestia.kharkov.ua

В рамках этой программы в Новобаварском районе проводится ремонт в доме по переулку Баварскому, 9.



«Комиссионно здание было обследовано и установлено, что, кроме подъездов, требует ремонта и крыша. В настоящее время проведен текущий ремонт мягкой кровли, и на сегодняшний день в работе остается 3 подъезда. В рамках ремонта коммунальщики уже сняли поврежденные покрытия стен и потолка. Нанесли декоративную шпаклевку, которую потом покрасят. Также планируется остекление окон, покраска металлических конструкций в подъезде», – рассказала заместитель главы администрации Новобаварского района по вопросам ЖКХ Анна Беловицкая.



А также, добавляет Анна Беловицкая, во всех подъездах 9-го дома по переулку Баварскому будет обновлено освещение. На некоторых этажах его вообще не было довольно долго.



Сдать под ключ свою работу жителям девятиэтажки коммунальщики планируют до конца месяца.



Всего зе, по словам замглавы администрации Новобаварского района по вопросам ЖКХ, в 2020 году в районе уже выполнен ремонт 107 подъездов, в работе остается 53, что составляет 50% от общего плана на год.



