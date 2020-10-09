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09.10.2020  10:01   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 8 октября было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Большая Кольцевая, 126, ул. Шевченко, 337, пер. Театральный, 21/23, пер. Квитучий, 3, ул. Балканская, 46, ул. Новопригородная, 7, ул. Тверская, 10, ул. Шевченко, 137-а, пер. Хатышевский, 9, ул. Достоевского, 6-а, ул. Деревянко, 18, пр. Героев Сталинграда, 39, пер. Динамический, 2, пр. Победы, 50-а, ул. Деревянко, 22-24, пр. Победы, 50-б, ул. Тобольская, 46-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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