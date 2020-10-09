09.10.2020 08:45

Где в Харькове не будет воды 9 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Московский район:

ул. Героев Труда, 30 (п. №1), пр. Московский, 193 (п. №8) до 20:00 9 октября.



Новобаварский район:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №4, стояк) до 20:00 9 октября.



Основянский район:

б-р Нетеченский (ч/с), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 5, 5-а, 7, 7-в, 9, ул. Воскресенская (Урицкого), 29, 31, ул. Валдайская, 24-а (п. №3, стояк) до 20:00 9 октября.



Слободской район:

ул. Зерновая, 53-г (п. №3, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7, стояк), пр. Петра Григоренко, 55 (п. №3, стояк) до 20:00 9 октября.



Холодногорский район:

ул. Нежинская (ч/с) до 20:00 9 октября.



Шевченковский район:

ул. Джанкойская (ч/с), ул. Дербентская (ч/с), ул. Клочковская, 197-в, 201, 201-а, пр. Победы, 70 (п. №5, стояк), ул. Монтажная, 12-а (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 186-б (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 20 (п. №11) до 20:00 9 октября.