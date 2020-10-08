Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)
08.10.2020  11:39   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 7 октября было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Электровозная, 9, пос. Коммунист (ул. Пулавская,9), ул. Гацева, 1, пер. Саперный, 38, ул. Леся Сердюка, 10, ул. Маршала Батицкого, 35, пр. Московский, 39, ул. Харьковских Дивизий, 11/2, пр. Ново-Баварский, 119, ул. Коростельская, 46, ул. Селянская, 36-а, пр. Гагарина, 176 (кор. №8), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 33, пер. Воскресенский (Урицкого), 16, ул. Оренбургская, 9, ул. Холодногорская, 148, ул. Малоджанкойская, 3.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 8 октября. Список адресов (Харьковводоканал) 08.10 ЖКХ ФОТОфакт: Подготовка к зиме: насосную станцию, обслуживающую два района Харькова, отключали для профилактики (Харьковводоканал) 07.10 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 