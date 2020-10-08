Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 7 октября было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Электровозная, 9, пос. Коммунист (ул. Пулавская,9), ул. Гацева, 1, пер. Саперный, 38, ул. Леся Сердюка, 10, ул. Маршала Батицкого, 35, пр. Московский, 39, ул. Харьковских Дивизий, 11/2, пр. Ново-Баварский, 119, ул. Коростельская, 46, ул. Селянская, 36-а, пр. Гагарина, 176 (кор. №8), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 33, пер. Воскресенский (Урицкого), 16, ул. Оренбургская, 9, ул. Холодногорская, 148, ул. Малоджанкойская, 3.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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