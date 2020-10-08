08.10.2020 09:04

Где в Харькове не будет воды 8 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Московский район:

ул. Героев Труда, 30 (п. №1, стояк) до 17:00 8 октября.



Немышлянский район:

проезд Стадионный, 6/1 (п. №2, стояк) до 20:00 8 октября.



Новобаварский район:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №4, стояк) до 20:00 8 октября.



Основянский район:

б-р Нетеченский (ч/с), ул. Валдайская, 24-а (стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 5 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 8 октября.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7) до 17:00 8 октября.; ул. Зерновая, 53-г (п. №3, стояк) до 20:00 8 октября.



Холодногорский район:

ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 4/6 (п. №1, стояк) до 17:00 8 октября.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 20 (п. №4,5,6), 24, ул. Джанкойская (ч/с), пр. Победы, 70 (п. №5, стояк), ул. Малоджанкойская, 8 (п. №1, стояк), пр. Победы, 67 (п. №6, стояк), ул. Монтажная, 12-а (п. №1, стояк) до 20:00 8 октября.