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08.10.2020  09:04   

Где в Харькове не будет воды 8 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Героев Труда, 30 (п. №1, стояк) до 17:00 8 октября.

Немышлянский район:
проезд Стадионный, 6/1 (п. №2, стояк) до 20:00 8 октября.

Новобаварский район:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №4, стояк) до 20:00 8 октября.

Основянский район:
б-р Нетеченский (ч/с), ул. Валдайская, 24-а (стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 5 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 8 октября.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7) до 17:00 8 октября.; ул. Зерновая, 53-г (п. №3, стояк) до 20:00 8 октября.

Холодногорский район:
ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 4/6 (п. №1, стояк) до 17:00 8 октября.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 20 (п. №4,5,6), 24, ул. Джанкойская (ч/с), пр. Победы, 70 (п. №5, стояк), ул. Малоджанкойская, 8 (п. №1, стояк), пр. Победы, 67 (п. №6, стояк), ул. Монтажная, 12-а (п. №1, стояк) до 20:00 8 октября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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