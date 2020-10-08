Где в Харькове не будет воды 8 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Героев Труда, 30 (п. №1, стояк) до 17:00 8 октября.
Немышлянский район:
проезд Стадионный, 6/1 (п. №2, стояк) до 20:00 8 октября.
Новобаварский район:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №4, стояк) до 20:00 8 октября.
Основянский район:
б-р Нетеченский (ч/с), ул. Валдайская, 24-а (стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 5 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 8 октября.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7) до 17:00 8 октября.; ул. Зерновая, 53-г (п. №3, стояк) до 20:00 8 октября.
Холодногорский район:
ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 4/6 (п. №1, стояк) до 17:00 8 октября.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 20 (п. №4,5,6), 24, ул. Джанкойская (ч/с), пр. Победы, 70 (п. №5, стояк), ул. Малоджанкойская, 8 (п. №1, стояк), пр. Победы, 67 (п. №6, стояк), ул. Монтажная, 12-а (п. №1, стояк) до 20:00 8 октября.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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