08.10.2020 08:05

ФОТОфакт: Подготовка к зиме: насосную станцию, обслуживающую два района Харькова, отключали для профилактики (Харьковводоканал)

Плановые ремонтные работы проводились 7 октября на насосной станции №25 КП «Харьковводоканал».



//vodokanal.kharkov.ua

Насосная станции №25, расположенная в районе ипподрома, обеспечивается водоснабжение домов Киевского и Шевченковского районов, сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.

На время профилактических работа станция была отключена, в частности, на ней ремонтировали электротехническую и механическую части, проверяли насосное оборудование, провели ревизию запорной арматуры, чтобы в новом отопительном сезоне системы работали надежно.

Одновременно с этими работами на станции ремонтируют сети, поскольку они не наполнены водой.

«То время, когда станция стоит, мы используем для проведения профилактических работ по замене запорной арматуры, пожарных гидрантов. На данный момент на сетях запланировано заменить 21 единицу запорной арматуры и 15 пожарных гидрантов. Для этого задействовано 17 бригад. Четыре бригады сейчас работают на внутренних площадках станции», – сообщил Николай Завада.

Напомним, КП «Харьковводоканал» в этом году планирует заменить более 25 км сетей холодного водоснабжения, на конец сентября уже было заменено более 18 км сетей.\