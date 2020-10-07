Чиновники НКРЕКП одобрили повышение тарифа на передачу электроэнергии для Укрэнерго на 30% - следом тариф для потребителей (УНН)

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на заседании 7 октября приняла проект решения относительно поднятия тарифа на передачу электроэнергии для НЭК Укрэнерго "на 30%, из действующего 240,23 грн - до 312,76 грн за МВт- ч с 1 декабря 2020 года.
НКРЕКП одобрил и поручил обнародовать на официальном веб-сайте регулятора "с целью получения замечаний и предложений" соответствующий проект постановления.
Им предлагается повысить тариф на передачу электроэнергии для НЭК Укрэнерго "в 312,76 грн за МВт-ч в декабре.
Напомним, повышение тарифов является следствием провала в ВР законопроекта №3960 в сентябре.
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