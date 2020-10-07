07.10.2020 12:32

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 6 октября было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Пономаревская, 90, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-д, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 30, пр. Гагарина, 262, пр. Любови Малой (Постышева), 30, ул. Тарасовская, 22-17, пер. Метростроителей, 2, ул. Старицкого, 6, ул. Клочковская, 216-б, пр. Людвига Свободы, 46-а, ул. Сумгаитская, 5.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.