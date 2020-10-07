Где в Харькове не будет воды 7 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Старошишковская, 4 (п. №1, стояк) до 18:00 7 октября;
пр. Московский, 19/23 (п. №5) до 20:00 7 октября.
Московский район:
ул. Академика Павлова, 140 (п. №8) до 20:00 8 октября.
Основянский район:
б-р Нетеченский (ч/с), ул. Валдайская, 24-а (стояк) до 20:00 7 октября.
Слободской район:
пр. Гагарина, 45-а (п. №1, стояк) до 20:00 7 октября.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №1, стояк) до 20:00 7 октября.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 40-б (п. №1, стояк) до 20:00 8 октября.
В финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет оставаться ясным. Без осадков.
А еще в этот день в Оксфордский университет были приняты первые сто женщин, а мюзикл «Кошки» вышел в тираж.
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