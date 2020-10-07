07.10.2020 07:16

Два района Харькова на сутки останутся без воды: список адресов (Харькововодоканал)

С 8:00 7 октября до 12:00 будет 8 октября будет прекращено водоснабжение в части Шевченковского и Киевского районов.



//vodokanal.kharkov.ua

КП «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно отключат воду:

– в части Шевченковского района, ограниченной пер. Классическим, ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковским, ул. Клочковской, ул. Новгородской, пр. Науки, ул. Минской, ул. Саржинской, ул. Рязанской, ул. Минской, территорией ЦПКиО им. Горького, ул. Сумской до пер. Класического;

– в части Киевского района, ограниченной пер. Театральным, ул. Потебни, ул. Маршала Бажанова, ул. Куликовской, территорией НТУ «ХПИ», ул. Труфанова, спуском Веснина, ул. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, 3-м въездом Челюскинцев, 1-м пер. Омским, 2-м пер. Омским, ул. Вологодской, ул. Тахиаташской, въездом Вологодским, ул. Вологодской, ул. Омской, ул. Пушкинской, территорией з-да «ФЭД», ул. Сумской до пер. Театрального.

Список адресов, где отключат воду

Телефон для справок: 15-33.