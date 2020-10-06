Главная Новости ЖКХ В Харькове произошла утечка газа на подземном распределительном газопроводе (Харьковгоргаз)
06.10.2020  11:22   

В Харькове произошла утечка газа на подземном распределительном газопроводе (Харьковгоргаз)

Из-за утечки газа остановили движение транспорта на оживленном проспекте.


ФОТО: АО "Харьковгоргаз"

В связи с ликвидацией утечки газа на подземном распределительном газопроводе среднего давления диаметром 700 мм перекрыта проезжая часть, поворот с ул. Льва Ландау на улицу Ньютона, сообщили  в пресс-службе АО "Харьковгоргаз".

"Специалисты компании стараются в кратчайшие сроки провести ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Источник:   Харьковгогаз
 Тэги:  гвз, утечка, харьков, перекрытие, движение
 
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