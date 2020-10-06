В Харькове произошла утечка газа на подземном распределительном газопроводе (Харьковгоргаз)

Из-за утечки газа остановили движение транспорта на оживленном проспекте.
В связи с ликвидацией утечки газа на подземном распределительном газопроводе среднего давления диаметром 700 мм перекрыта проезжая часть, поворот с ул. Льва Ландау на улицу Ньютона, сообщили в пресс-службе АО "Харьковгоргаз".
"Специалисты компании стараются в кратчайшие сроки провести ремонтные работы", - говорится в сообщении.
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Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Праздник учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.
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