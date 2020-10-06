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06.10.2020  10:02   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 5 октября было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Чернышевская, 29, пр. Тракторостроителей, 92, ул. Героев Труда, 19-а, ул. Амосова, 7, ул. Танкопия, 11/3, ул. Баркалова (Тельмана), 9, ул. Полтавский Шлях, 148/2, ул. Котельниковская, 21-а, ул. Авиационная, 38, ул. Новгородская, 4-а, ул. Тобольская, 46-а, ул. Сумгаитская, 5.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, порыв, ремонт труб
 
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