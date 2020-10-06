Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 5 октября было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Чернышевская, 29, пр. Тракторостроителей, 92, ул. Героев Труда, 19-а, ул. Амосова, 7, ул. Танкопия, 11/3, ул. Баркалова (Тельмана), 9, ул. Полтавский Шлях, 148/2, ул. Котельниковская, 21-а, ул. Авиационная, 38, ул. Новгородская, 4-а, ул. Тобольская, 46-а, ул. Сумгаитская, 5.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Для вас открыты широкие перспективы добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Праздник учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.
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