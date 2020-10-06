06.10.2020 08:36

Где в Харькове не будет воды 6 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Роганская, 11 (п. №4, стояк), ул. Зубарева, 32 (п. №1) до 20:00 6 октября.



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 22 (п. №7, стояк) до 17:00 6 октября;

пр. Тракторостроителей, 88 (п. №1) до 20:00 6 октября.



Основянский район:

б-р Нетеченский (ч/с) до 20:00 6 октября;

пр. Гагарина, 262 до 20:00 07.10.20 г.



Слободской район:

пр. Гагарина, 171 (п. №2) до 20:00 6 октября.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №1, стояк), ул. Старопрудная, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 6 октября.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 42-а, 46-а, ул. Клочковская, 238-а, ул. Сумгаитская, 5, пр. Науки (Ленина), 64 (п. №7), ул. Ахсарова, 19 (п. №1, стояк) до 20:00 6 октября.