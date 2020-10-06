Где в Харькове не будет воды 6 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Роганская, 11 (п. №4, стояк), ул. Зубарева, 32 (п. №1) до 20:00 6 октября.
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 22 (п. №7, стояк) до 17:00 6 октября;
пр. Тракторостроителей, 88 (п. №1) до 20:00 6 октября.
Основянский район:
б-р Нетеченский (ч/с) до 20:00 6 октября;
пр. Гагарина, 262 до 20:00 07.10.20 г.
Слободской район:
пр. Гагарина, 171 (п. №2) до 20:00 6 октября.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №1, стояк), ул. Старопрудная, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 6 октября.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 42-а, 46-а, ул. Клочковская, 238-а, ул. Сумгаитская, 5, пр. Науки (Ленина), 64 (п. №7), ул. Ахсарова, 19 (п. №1, стояк) до 20:00 6 октября.
Для вас открыты широкие перспективы добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Праздник учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.
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