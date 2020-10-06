Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 6 октября. Список адресов (Харьковводоканал)
06.10.2020  08:36   

Где в Харькове не будет воды 6 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Роганская, 11 (п. №4, стояк), ул. Зубарева, 32 (п. №1) до 20:00 6 октября.

Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 22 (п. №7, стояк) до 17:00 6 октября;
пр. Тракторостроителей, 88 (п. №1) до 20:00 6 октября.

Основянский район:
б-р Нетеченский (ч/с) до 20:00 6 октября;
пр. Гагарина, 262 до 20:00 07.10.20 г.

Слободской район:
пр. Гагарина, 171 (п. №2) до 20:00 6 октября.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №1, стояк), ул. Старопрудная, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 6 октября.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 42-а, 46-а, ул. Клочковская, 238-а, ул. Сумгаитская, 5, пр. Науки (Ленина), 64 (п. №7), ул. Ахсарова, 19 (п. №1, стояк) до 20:00 6 октября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, порыв, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.10 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал) 05.10 ЖКХ В госбюджете предусмотрели средства на воду для Краснопавловского водохранилища (Харьковводоканал) 05.10 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 