05.10.2020 13:30

В госбюджете предусмотрели средства на воду для Краснопавловского водохранилища (Харьковводоканал)

Для прокачки воды из Днепра по каналу «Днепр-Донбасс» в Краснопавловское водохранилище, снабжающее водой город Харьков, выделено 99 млн грн.



//vodokanal.kharkov.ua

Соответствующие изменения в Государственный бюджет на 2020 год подписал Президент Украины, сообщил директор комплекса водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал» Максим Панченко.

По словам директора комплекса, из этой суммы 80 млн грн будут направлены на оплату электроэнергии за прокачку воды, 19 млн грн - на собственные нужды канала.

«По проекту, днепровская вода дважды в год должна перебрасываться по каналу в водохранилище. К сожалению, уже более 20 лет регламент работы канала нарушен, и вместо двух раз в год водохранилище наполняется один раз в два-три года, что, конечно же, сказывается на качестве воды. В последний раз водохранилище наполнялось в декабре 2018-го, и этих запасов нам хватило ровно на два года. Теперь мы ожидаем, что до конца этого года в водохранилище снова будет переброшено 100 млн кубометров воды, которой нам, опять же, должно хватить на пару лет», - отметил Максим Панченко.

Справка. Краснопавловское водохранилище (объем - 410 млн куб. м, расположено в 140 км от Харькова) - второй по мощности источник водоснабжения города. Водохранилище спроектировано как наливное, сезонного регулирования, водообмен в котором должен производиться два раза в год - осенью и весной. Водохранилище является составной частью канала «Днепр-Донбасс» для межбассейновой переброски воды 12-тью насосными станциями из Днепродзержинского водохранилища на расстояние 260 км. Водохранилище построено в 1980 году для покрытия дефицита и обеспечения водой маловодных Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Обеспечивает водопроводной водой 23% потребителей, или 350 тыс. жителей Харькова и области.