Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)
05.10.2020  10:13   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 4 октября было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Липецкая/ул. Снежковская, въезд Жилярди, 21-23, ул. Академика Проскуры, 14, ул. Власенко, 1, пр. Людвига Свободы, 20, ул. Новомирная, 26.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 5 октября. Список адресов (Харьковводоканал) 04.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 4 октября. Список адресов (Харьковводоканал) 03.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 3 октября. Список адресов (Харьковводоканал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 