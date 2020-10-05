Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 4 октября было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Липецкая/ул. Снежковская, въезд Жилярди, 21-23, ул. Академика Проскуры, 14, ул. Власенко, 1, пр. Людвига Свободы, 20, ул. Новомирная, 26.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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