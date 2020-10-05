Где в Харькове не будет воды 5 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк) до 17:00 5 октября.; ул. Роганская, 11 (п. №4, стояк) до 20:00 5 октября.
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 22 (п. №7), ул. Гвардейцев Широнинцев, 11-а (п. №4, стояк), ул. Дружбы Народов, 202 (п. №1) до 20:00 5 октября.
Основянский район:
б-р Нетеченский (ч/с), пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 5 октября.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №10, спаренный стояк), проезд Садовый, 18 (спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 2 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 144/1 (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 45-а (п. №1, стояк) до 20:00 5 октября.
Холодногорский район:
ул. Славянская, 6 (п. №2, стояк), ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №1) до 20:00 5 октября.
Шевченковский район:
ул. Сумгаитская, 5, пр. Науки (Ленина), 39 (п. №4, спаренный стояк), пр. Победы, 77 (п. №7, стояк), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 5 октября.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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