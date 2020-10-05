05.10.2020 08:31

ФОТО: Возле ДК ХЭМЗ открыли первую часть сквера после реконструкции (Горсовет)

Первую часть реконструированного сквера возле Дома культуры ХЭМЗ открыли 4 октября.



// city.kharkov.ua

Как сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, для жителей Московского и Слободского районов создали уютный и современный сквер, где теперь есть все условия для отдыха детей, взрослых и пожилых людей. Там реконструировали аллеи, установили скамейки, новые светильники, детский игровой комплекс, а также по просьбе жителей обустроили площадку для выгула собак.

Первый вице-мэр отметил, что городская власть боролась за то, чтобы вернуть эту землю в коммунальную собственность, и теперь тут появился сквер, а не торговый центр.



«Очень нелегко было создать этот сквер. Задолго до нас земля была выделена под застройку, здесь должен был быть какой-то супермаркет. Были судебные тяжбы, но мы отвоевали эту территорию и открыли замечательный сквер. Надеюсь, он станет вашим любимым местом отдыха. Еще раз поздравляю учителей с профессиональным праздником. Желаю всем счастья, здоровья и благополучия, а мы продолжим создавать успешный и красивый Харьков», - подчеркнул Игорь Терехов.





Он также сообщил, что открыта лишь первая часть сквера. Работы на всей территории планируется завершить в 2021 году, после окончания строительства храма Святого Духа.



Игорь Терехов отметил, что городская власть ведет работу по реконструкции зон отдыха в разных районах Харькова. В частности, на следующих выходных планируется открыть бульвар Юрьева, а через выходные - парк «Зеленый гай».





«Очень рад, что наши планы реализуются. Думаю, для жителей города очень важно, чтобы там, где они живут, были созданы комфортные условия для отдыха с семьей и занятий спортом», - сказал Игорь Терехов.





Напомним, что в мае по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса в сквере возле ДК ХЭМЗ, на месте святыни, разрушенной в 1930-х годах, начались работы по возведению храма Святого Духа. Тогда же приступили к реконструкции всей зоны отдыха. Со временем здесь также планируется построить спортивную зону для игры в мини-футбол, настольный теннис и занятий воркаутом.