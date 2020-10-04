Где в Харькове не будет воды 4 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Роганская, 11 (п. №4, стояк) до 20:00 4 октября.
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 22 (п. №7) до 20:00 4 октября.
Новобаварский район:
ул. Свинаренко, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 4 октября.
Основянский район:
б-р Нетеченский (ч/с), пр. Гагарина, 64(п. №1, стояк) до 20:00 4 октября.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №10, спаренный стояк), проезд Садовый, 18 (спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 144/1 (п. №2, стояк) до 20:00 4 октября.
Холодногорский район:
ул. Славянская, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 4 октября.
Шевченковский район:
ул. Малоджанкойская, 3, пр. Победы, 77 (п. №7, стояк), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 4 октября.; пр. Науки (Ленина), 39 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 5 октября.
В этот день любой поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами, которые способны пробить в вашем кошельке внушительную брешь.
Первые по-настоящему осенние выходные: прохладно, пасмурно и временами дожди.
День учителя в Украине традиционно отмечают в первое воскресенье октября, поэтому этот праздник с «плавающей» датой.
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