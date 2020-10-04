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04.10.2020  11:08   

Где в Харькове не будет воды 4 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Роганская, 11 (п. №4, стояк) до 20:00 4 октября.

Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 22 (п. №7) до 20:00 4 октября.

Новобаварский район:
ул. Свинаренко, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 4 октября.

Основянский район:
б-р Нетеченский (ч/с), пр. Гагарина, 64(п. №1, стояк) до 20:00 4 октября.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №10, спаренный стояк), проезд Садовый, 18 (спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 144/1 (п. №2, стояк) до 20:00 4 октября.

Холодногорский район:
ул. Славянская, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 4 октября.

Шевченковский район:
ул. Малоджанкойская, 3, пр. Победы, 77 (п. №7, стояк), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 4 октября.; пр. Науки (Ленина), 39 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 5 октября.
 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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