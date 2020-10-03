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03.10.2020  11:18   

Где в Харькове не будет воды 3 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Чернышевская, 25, 32, ул. Мироносицкая, 6, 8, 10, ул. Сумская, 36/38, пр. Жуковского, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 3 октября.

Московский район:
ул. Академика Павлова, 140-а (п. №1) до 20:00 4 октября.

Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 64-а до 17:00 3 октября.

Основянский район:
б-р Нетеченский (ч/с) до 20:00 3 октября.

Слободской район:
проезд Садовый, 18 (п. №1) до 20:00 3 октября.

Холодногорский район:
ул. Славянская, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 4 октября.

Шевченковский район:
ул. Малоджанкойская, 3, ул. Клочковская, 191 (п. №4-6), ул. Новгородская, 8, ул. Коцюбинского, 13 до 20:00 3 октября;
ул. Отакара Яроша, 37 (п. №1, стояк) до 20:00 4 октября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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