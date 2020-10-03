03.10.2020 11:18

Где в Харькове не будет воды 3 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Чернышевская, 25, 32, ул. Мироносицкая, 6, 8, 10, ул. Сумская, 36/38, пр. Жуковского, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 3 октября.



Московский район:

ул. Академика Павлова, 140-а (п. №1) до 20:00 4 октября.



Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 64-а до 17:00 3 октября.



Основянский район:

б-р Нетеченский (ч/с) до 20:00 3 октября.



Слободской район:

проезд Садовый, 18 (п. №1) до 20:00 3 октября.



Холодногорский район:

ул. Славянская, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 4 октября.



Шевченковский район:

ул. Малоджанкойская, 3, ул. Клочковская, 191 (п. №4-6), ул. Новгородская, 8, ул. Коцюбинского, 13 до 20:00 3 октября;

ул. Отакара Яроша, 37 (п. №1, стояк) до 20:00 4 октября.