Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 1 октября было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Молодежная, 141, ул. Шишковская, 10, ул. Ямская, 35, ул. Пушкинская, 87, Салтовское шоссе, 139-141, проезд Стадионный, 23, ул. Балашовская, 1-а, пер. Степной, 22, ул. Лебединская, 2, ул. Игоря Муратова (Тинякова), 7, ул. Победоносная, 40.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Вместо споров постарайтесь найти общие интересы, установив личный контакт. Тогда возникшие симпатии склонят на вашу сторону гораздо лучше любых аргументов и доводов.
Первые по-настоящему осенние выходные: прохладно, пасмурно и временами дожди.
Каждую первую пятницу октября отмечается пусть и неофициальный, зато международный праздник улыбок.
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