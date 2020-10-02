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02.10.2020  11:08   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 1 октября было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Молодежная, 141, ул. Шишковская, 10, ул. Ямская, 35, ул. Пушкинская, 87, Салтовское шоссе, 139-141, проезд Стадионный, 23, ул. Балашовская, 1-а, пер. Степной, 22, ул. Лебединская, 2, ул. Игоря Муратова (Тинякова), 7, ул. Победоносная, 40.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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